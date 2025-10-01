Ankara'da vatandaşlar bidonlarla kuyruk oluşturdu: "Üç gündür sular akmıyor"
Ankara'da Kesikköprü hattındaki boru patlamaları nedeniyle şehir genelinde su kesintileri yaşanıyor. Belediye tarafından tankerlerle su dağıtılırken, bazı mahallelerde 3 gündür su olmadığı belirtildi. Vatandaşlar bidon ve kovalarla gelerek tanker önünde kuyruk oluşturdu.
Ankara'da Kesikköprü şebeke suyu hattında yaşanan boru patlamaları sonrası şehir genelinde su kesintileri yaşandı. Mamak ilçesinde kesinti nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların talebi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından tankerlerle su dağıtıldı.