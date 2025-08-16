Ankara’da sular ne zaman gelecek? 16 Ağustos ASKİ planlı su kesintileri (Kazan, Etimesgut, Beypazarı, Çankaya, Keçiören)

Ankara’da su kesintisinden etkilenecek ilçeler, köyler ve mahalleler belli oldu. Kazan’da yapılan planlı kesintisinden sanayi bölgesi, Orhaniye Mahallesi, Aydın Mahallesi ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi etkilenecek. Kazan ilçesinde başlayan çalışmalar bugün saat 23.00’a kadar devam edecek. Beypazarı’nda ise ise dün yapılan çalışmalarda ilçelere saat 18.00 itibariyle su verilmeye başlanmıştı. İşte, Kazan, Etimesgut, Beypazarı, Çankaya ilçesinde su kesintilerinden etkilenen bölgeler…