Ankara’da sular ne zaman gelecek? 16 Ağustos ASKİ planlı su kesintileri (Kazan, Etimesgut, Beypazarı, Çankaya, Keçiören)
Ankara’da 5 ilçede planlı su kesintisi yapılacak. ASKİ’den yapılan açıklamada 16 Ağustos’ta su kesintisinden etkilenecek yerler duyuruldu. Çankaya ilçesinde çalışmalar gece saat 02.45’te başlarken saat 14.00’a kadar sürmesi bekleniyor. Beypazarı’nda ise Ayvaşık Mahallesi, Esertepe Caddesi su kesintisinden etkilenecek. Etimesgut ilçesinde ise Yapracık Mahallesi’nde çalışmalar devam ediyor. İşte, Ankara 16 Ağustos su kesintisinin biteceği saat…
Ankara’da su kesintisinden etkilenecek ilçeler, köyler ve mahalleler belli oldu. Kazan’da yapılan planlı kesintisinden sanayi bölgesi, Orhaniye Mahallesi, Aydın Mahallesi ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi etkilenecek. Kazan ilçesinde başlayan çalışmalar bugün saat 23.00’a kadar devam edecek. Beypazarı’nda ise ise dün yapılan çalışmalarda ilçelere saat 18.00 itibariyle su verilmeye başlanmıştı. İşte, Kazan, Etimesgut, Beypazarı, Çankaya ilçesinde su kesintilerinden etkilenen bölgeler…