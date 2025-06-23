Ankara'da sular ne zaman gelecek? (Ankara'da sular ne zaman gelecek)
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Haziran tarihli su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, Ayaş, Polatlı, Gölbaşı, Keçiören, Akyurt, Polatlı ilçelerine su verilemeyecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) programına göre, Ankara'nın 6 ilçesine elektrik verilemeyecek. Programa göre, Ayaş, Polatlı, Gölbaşı, Keçiören, Akyurt, Polatlı ilçelerine su verilemeyecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?
23 HAZİRAN SU KESİNTİSİ