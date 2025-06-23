Ankara'da sular ne zaman gelecek? (Ankara'da sular ne zaman gelecek)

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) programına göre, Ankara'nın 6 ilçesine elektrik verilemeyecek. Programa göre, Ayaş, Polatlı, Gölbaşı, Keçiören, Akyurt, Polatlı ilçelerine su verilemeyecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?





23 HAZİRAN SU KESİNTİSİ