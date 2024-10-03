Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi programını paylaştı
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da yaşanacak su kesintisi programını paylaştı. Kesinti programına göre, Polatlı, Kalecik, Ayaş, Beypazarı, Çubuk ilçelerine su verilemeyecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?
ASKİ programına göre, Ankara'nın 5 ilçesine su verilemeyecek. Polatlı, Kalecik, Ayaş, Beypazarı, Çubuk ilçelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, günlük programı inceliyor.
3 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI