Ankara'da şüpheli olay: Üç yaşındaki bebek öldü, anne tutuklandı
Ankara'da Nuriye S.’nin yataktan düştüğünü iddia ederek yardım istediği Elif İkra S. (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Elif İkra S.'nin vücudunda darp izlerine rastlanırken, Nuriye S. tutuklandı.
Ankara'nın Ayaş ilçesinde oturan Nuriye S., 19 Kasım saat 08.30 sıralarında, "Kızım ölüyor" diyerek, komşularından yardım isterken, uzman çavuş olan eşine de haber verdi.
Nuriye S., kızının yataktan düşerek yaralandığını ileri sürdü.