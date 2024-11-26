Ankara'da şüpheli olay: Üç yaşındaki bebek öldü, anne tutuklandı

BEBEĞİN VÜCUDUNDA DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Eve gelen baba Ö.S., kızını kucağına alarak yakındaki Ayaş Şehit Mehmet Çiftçi Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan tetkiklerde Elif İkra S.'nin vücudunda darp izleri ve kaburgalarında kırık tespit edildi. Elif, ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.