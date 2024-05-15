Ankara'da taksiciye satırlı saldırı: Şoförün parmağı koptu
Ankara'da taksi şoförü Erdi Yıldız'ın, aracına çarpan sürücünün satırlı saldırısında sol el baş parmağı koptu. Taksicinin kopan parmağı hastanede dikilirken, saldırı anı taksideki güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Polis kaçan saldırganı arıyor.
Ankara'da bir sürücü, trafikte tartıştığı taksi şoförünün satırla parmağını kopardı.
Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi Ukrayna Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yolcu almak için yol kenarında bekleyen Erdi Yıldız'ın taksisinin aynasına, yanından geçen otomobil çarptı. Yıldız, korna çalarak çarpan aracın sürücüsüne tepki gösterdi.