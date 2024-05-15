Ankara'da taksiciye satırlı saldırı: Şoförün parmağı koptu

Ankara'da taksi şoförü Erdi Yıldız'ın, aracına çarpan sürücünün satırlı saldırısında sol el baş parmağı koptu. Taksicinin kopan parmağı hastanede dikilirken, saldırı anı taksideki güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Polis kaçan saldırganı arıyor.

Ankara'da taksiciye satırlı saldırı: Şoförün parmağı koptu - 1

Ankara'da bir sürücü, trafikte tartıştığı taksi şoförünün satırla parmağını kopardı.

Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi Ukrayna Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yolcu almak için yol kenarında bekleyen Erdi Yıldız'ın taksisinin aynasına, yanından geçen otomobil çarptı. Yıldız, korna çalarak çarpan aracın sürücüsüne tepki gösterdi.

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Ankara'da taksiciye satırlı saldırı: Şoförün parmağı koptu - 2

Buna sinirlenen sürücü, araçtan inip taksi şoförü Erdi Yıldız'a aracına satırla saldırdı. Erdi Yıldız, yan koltuğa kaçarak kendisini korumaya çalışmasına rağmen, satırın eline isabet etmesi sonucu baş parmağı koptu.

Ankara'da taksiciye satırlı saldırı: Şoförün parmağı koptu - 3

Yüzünde ve kollarında da kesikler oluşan Erdi Yıldız, kopan parmağı ile birlikte çevredekiler tarafından Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Ankara'da taksiciye satırlı saldırı: Şoförün parmağı koptu - 4

Erdi Yıldız'ın, kopan parmağı operasyonla dikilirken, tedavisi devam ediyor.

Ankara'da taksiciye satırlı saldırı: Şoförün parmağı koptu - 5

Polis, olayın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı taksinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde sürücünün satırla taksinin içinde şoföre saldırdığı görüldü. Erdi Yıldız'ın, sürücünün savurduğu satırdan kaçarken sol el baş parmağının kopması da görüntüde yer aldı.

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