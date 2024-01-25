Ankara’da tavşan muamması: Çok sayıda tavşan yol kenarına bırakıldı, hayvanseverler destek bekliyor

“TAVŞANLARI BURAYA BIRAKMAK DEMEK, ÖLÜM DEMEK”

Taştekin, tavşanların bu alana terk edilmesinin kabul edilebilir olmadığını vurgulayarak, “Bu akli olarak yapılabilecek bir şey değil, vicdani olarak da korkunç bir şey. Burada ölen tavşanlar gördük, hava çok soğuk, yağmur yağıyor, buraya atılmaları büyük bir ahlaki problem. Bu tavşanları buraya bırakmak demek, ölüm demek. Kabul edilebilir bir şey değil. Birçok dernek, kuruluş var, keşke buraya atmayıp bize ulaşsalardı.” ifadelerini kullandı.