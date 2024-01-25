Ankara’da tavşan muamması: Çok sayıda tavşan yol kenarına bırakıldı, hayvanseverler destek bekliyor
Başkent Ankara’da 19 Ocak akşamı Eskişehir yolu üzerine bir otomobilden onlarca tavşan bırakıldı. Hayvanseverler, o günden bu yana bölgedeki tavşanları kurtarmaya çalışıyor. 50’ye yakın tavşandan 32’si yakalandı. Hayvanseverler, kliniklerde tedavi ettirdikleri tavşanları sahiplendirmek için kamu kurumlarından ve hayırseverlerden destek bekliyor.
Ankara - Eskişehir yolunda köprü üstüne bırakılan 50’ye yakın evcil tavşandan 32’si hayvanseverlerin günlerce sürdürdüğü kurtarma operasyonlarıyla yakalanarak tedaviye alındı.Tavşanları bırakanlar hakkında soruşturma başlatılmasını isteyen hayvanseverler, tavşanların akıbetine yasal sürece göre karar verileceğini belirtti.