Ankara’da tekel bayisine “haraç” saldırısı

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde, tekel işletmesinin sahibi kendisinden haraç isteyenlerin saldırısına uğradı. İşletme sahibi saldırıya ateşle karışık verdi. Olayda esnaf Murat Sinan ile Ömer D. yaralandı.

Ankara’da tekel bayisine “haraç” saldırısı - 1

Pursaklar’da tekel işletmecisi Murat Sinan ile kendisinden haraç almak isteyen Ömer D., Kadir Nurullah D., Tarık Ö., Sezer K. ve Hamza A. arasında tartışma çıktı.

21 Temmuz günü yaşanan tartışma sonrası karakola götürülen taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara’da tekel bayisine “haraç” saldırısı - 2

Saldırganlar ertesi gün yine aynı yere gelerek Murat Sinan’ı dışarıya çağırdı. Dışarıya çıkan Sinan, Hamza A.’nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Ankara’da tekel bayisine “haraç” saldırısı - 3

Yere yığılan Murat Sinan, üzerine gelen saldırgan Ömer D.’ye belinden çıkardığı silahla ateş ederek karşılık verdi.

Kanlar içerisinde kalan Sinan’a bıçakla da saldıran saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı.

Ankara’da tekel bayisine “haraç” saldırısı - 4

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan Murat Sinan ile Ömer D., tedavilerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara’da tekel bayisine “haraç” saldırısı - 5

Kaçan saldırganlardan Kadir Nurullah D. ile Hamza A. ise dün silahlarıyla beraber yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer 2 saldırgan şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ankara’da tekel bayisine “haraç” saldırısı - 6

Oğlunun kendisini korumak için silahına davrandığını ve serbest bırakılması gerektiğini belirten baba Şükrü Sinan ile davanın avukatı Sakıp Akgül ise sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

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