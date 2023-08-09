Ankara’da tekel bayisine “haraç” saldırısı
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde, tekel işletmesinin sahibi kendisinden haraç isteyenlerin saldırısına uğradı. İşletme sahibi saldırıya ateşle karışık verdi. Olayda esnaf Murat Sinan ile Ömer D. yaralandı.
Pursaklar’da tekel işletmecisi Murat Sinan ile kendisinden haraç almak isteyen Ömer D., Kadir Nurullah D., Tarık Ö., Sezer K. ve Hamza A. arasında tartışma çıktı.
21 Temmuz günü yaşanan tartışma sonrası karakola götürülen taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.