Ankara'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak? Öğrenci ve tam bilet fiyatı ne kadar oldu?

Ankara'da toplu taşıma ücretleri artırıldı. Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan açıklamada ulaşım ücretlerine en son 24 Temmuz 2023 tarihinde zam yapıldığı hatırlatıldı. Peki, Ankara'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak? Öğrenci ve tam bilet fiyatı ne kadar oldu?

Ankara'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak? Öğrenci ve tam bilet fiyatı ne kadar oldu? - 1

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan yeni karara göre, ulaşım ücretlerine önümüzdeki ay zam gelecek. Toplantıda, toplu taşıma ücretlerine yüzde 40 zam kararı alındı. Peki,  zamla birlikte öğrenci ve tam bilet fiyatı ne kadar oldu?Ankara'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak?

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Ankara'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak? Öğrenci ve tam bilet fiyatı ne kadar oldu? - 2

ÖĞRENCİ VE TAM BİLET FİYATI NE KADAR?

Yeni tarifeye göre, tam bilet 21 TL, öğrenci bileti 10,50 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 300 TL oldu.

Zamlı tarife 1 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak.

Ankara'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak? Öğrenci ve tam bilet fiyatı ne kadar oldu? - 3

ZAM AÇIKLAMASI

EGO'dan yapılan açıklamada; "Kentimizde ulaşım ücretlerine en son 24 Temmuz 2023 tarihinde artış yapılmış olup ilgili tarihten bu yana asgari ücret %49 oranında artarken, motorin litre fiyatı %80 oranında yükselmiştir. Toplu taşıma araçlarımıza bakım-onarım ve yedek parça ücretlerine %70 oranın artış meydana gelmiştir. Doğal gazlı otobüslerde kullanılan CNG yakıtının metreküpü maliyeti 13.26'dan 18.71'e çıkmıştır.


EGO Genel Müdürlüğü, kötü ekonomik koşullarda vatandaşların yanında olabilmek adına, aylık 400 milyon TL zarar etmekte, bu zarar ABB’nin diğer bütçe kalemlerinden karşılanmaktadır. Sadece son bir ay içerisinde yapılan akaryakıt zamları, aylık 400 milyon TL olan zarara ilave 20 milyon TL olacaktır.

Tüm bu nedenlerle, kuruluşumuzun ayakta kalmasını sağlayacak şekilde, toplu taşıma girdi maliyetleri tamamen vatandaşımıza yansıtılmadan makul bir oranda 1 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla, tam bilet 21 TL, öğrenci bileti 10,50 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 300 TL olarak belirlenmiştir." denildi.

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