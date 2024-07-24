Ankara'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak? Öğrenci ve tam bilet fiyatı ne kadar oldu?
Ankara'da toplu taşıma ücretleri artırıldı. Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan açıklamada ulaşım ücretlerine en son 24 Temmuz 2023 tarihinde zam yapıldığı hatırlatıldı. Peki, Ankara'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak? Öğrenci ve tam bilet fiyatı ne kadar oldu?
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan yeni karara göre, ulaşım ücretlerine önümüzdeki ay zam gelecek. Toplantıda, toplu taşıma ücretlerine yüzde 40 zam kararı alındı. Peki, zamla birlikte öğrenci ve tam bilet fiyatı ne kadar oldu?Ankara'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak?