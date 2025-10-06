Ankara'da tünelde infaz: Cinayetin sebebi belli oldu

Ankara'da tünelde işlenen cinayette sır perdesi aralandı. 19 yaşında Bekir Kulaksız'ın öldürüldüğü olayın, kız meselesi nedeniyle başlayan husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

Ankara'da tünelde işlenen cinayetin ardından kız meselesi çıktı.

Keçiören ilçesinde dün akşam saatlerinde Satılmış İzzet İliman, arkadaşı İrfan G.'nin (23) kullandığı 06 ZZR 67 plakalı otomobile aldığı Bekir Kulaksız ve Burak Y. ile tartışmaya başladı.

İliman, Erbakan Bulvarı'ndaki tünelde otomobili durdurup, aşağıya indirdiği Bekir Kulaksız ve Burak Y.'ye yanındaki pompalı tüfekle ateş etti.

İliman ve İrfan G., kaçtı. Bekir Kulaksız, yaşamını yitirirken, yaralanan Burak Y., hastaneye kaldırıldı.

Burak Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İKİSİ DE YAKALANDI

Ankara polisi, kaçan Satılmış İzzet İliman ve İrfan G.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, olayda kullanılan otomobil İskitler Samanyolu Caddesi'nde terk edilmiş bulundu.

Satılmış İzzet İliman, yunus ekiplerince Ömer Halisdemir Bulvarı'nda yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

İrfan G. ise Cinayet Büro ekiplerince saklandığı adreste gözaltına alındı.

CİNAYETİN SEBEBİ KIZ MESELESİ

Satılmış İzzet İliman'ın, erkek kardeşi B.İ.'nin kız meselesi nedeniyle husumet yaşadığı Bekir Kulaksız ve onun arkadaşı Burak Y. ile buluştuğu ve çıkan tartışma sonucu olayın gerçekleştiği belirtildi.

İliman ve arkadaşı İrfan G.'nin ikişer farklı konuda suç kayıtlarının olduğu ifade edildi.

Yaşamını yitiren Bekir Kulaksız ve yaralı Burak Y.’nin de suç kayıtlarının olduğu belirtildi.

