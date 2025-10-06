Ankara'da tünelde infaz: Cinayetin sebebi belli oldu

CİNAYETİN SEBEBİ KIZ MESELESİ

Satılmış İzzet İliman'ın, erkek kardeşi B.İ.'nin kız meselesi nedeniyle husumet yaşadığı Bekir Kulaksız ve onun arkadaşı Burak Y. ile buluştuğu ve çıkan tartışma sonucu olayın gerçekleştiği belirtildi.

İliman ve arkadaşı İrfan G.'nin ikişer farklı konuda suç kayıtlarının olduğu ifade edildi.

Yaşamını yitiren Bekir Kulaksız ve yaralı Burak Y.’nin de suç kayıtlarının olduğu belirtildi.