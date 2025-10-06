Ankara'da tünelde infaz: Cinayetin sebebi belli oldu
Ankara'da tünelde işlenen cinayette sır perdesi aralandı. 19 yaşında Bekir Kulaksız'ın öldürüldüğü olayın, kız meselesi nedeniyle başlayan husumetten kaynaklandığı öğrenildi.
Keçiören ilçesinde dün akşam saatlerinde Satılmış İzzet İliman, arkadaşı İrfan G.'nin (23) kullandığı 06 ZZR 67 plakalı otomobile aldığı Bekir Kulaksız ve Burak Y. ile tartışmaya başladı.
İliman, Erbakan Bulvarı'ndaki tünelde otomobili durdurup, aşağıya indirdiği Bekir Kulaksız ve Burak Y.'ye yanındaki pompalı tüfekle ateş etti.
İliman ve İrfan G., kaçtı. Bekir Kulaksız, yaşamını yitirirken, yaralanan Burak Y., hastaneye kaldırıldı.
Burak Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.