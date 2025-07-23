Ankara'da üç kişinin öldüğü 26 katlı binadaki akılalmaz ihmal: Yangın söndürme sisteminde su yokmuş!

YANGIN ELEKTRİK İLETİM HATTINDAN ÇIKTI
Raporda yangının çıkış nedenine yer verildi.
Binanın şaft boşluğundan geçen elektrik iletim hattının (Busbar: Kablo yerine kullanılan enerji iletim ve dağıtım sistemi) 10'unca kat seviyesinde metal gövdesinin deformasyona uğradığı, bu bölümde meydana gelebilecek aşırı ısınma, gevşek bağlantı gibi sebeplerle meydana gelen şase/ark/patlama sonucu yangının başladığı belirtildi.
Busbarın yakınlarından geçen elektrik kablo izolelerinin de tutuşarak yanmaya başladığı, ortaya çıkan elektrik tellerinin birbirine teması ile şase yaparak koptuğu, çıkan kıvılcım ve alevlerin şaft boşluğundaki muhtelif yanmaya müsait malzemeler ve şaft boşluklarının ahşap kapılarına sirayet ederek genişlediği, yangının da bu şekilde çıktığı kanaatine varıldığı bildirildi.