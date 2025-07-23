Ankara'da üç kişinin öldüğü 26 katlı binadaki akılalmaz ihmal: Yangın söndürme sisteminde su yokmuş!

NE UYARI VAR NE DE AYDINLATMA

Raporda, kat koridorlarında yangın dolapları ile spring (yangın söndürmeye yukarıdan müdahale prensibine dayalı püskürtme yöntemi) sisteminin mevcut olduğu, springlerin ısıdan patladığı; ancak yangın söndürme sisteminde su bulunmaması sebebiyle springlerin çalışmadığı ve yangın dolaplarında su işlenemediği belirtildi.

Kaçış yollarının yönlendirme levhaları, kat uyarı levhaları ve aydınlatmaların olmadığı, bodrum katta bulunan su deposunun tahliye vanasının açık olduğu ve içerisinde su bulunmadığı, binanın garaj bölümündeki yangın dolabı vanasının olmadığı, ayrıca acil durum asansörünün çalışmadığı ve yapılan kontrollerde dört ve beşinci kat (5'inci kat seviyesine yakın) arasında olduğu, cepheden kurtarma yapacak araçların tabyalanacağı alanın yeterli olmadığı anlatıldı.