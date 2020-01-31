Ankara'da virajı alamayan otomobil apartmanın bahçesine girdi

Başkentte virajı alamayan otomobil apartmanın bahçesine uçtu, 2 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı 31.01.2020 - 03:55





Çankaya ilçesi Gençlik Caddesi'nden Anadolu Meydanı istikametinde seyreden Mehmet Yılmaz idaresindeki 06 PIA 92 plakalı otomobil, virajı alamayarak Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokakta bulunan bir apartmanın bahçesine girdi.

Bahçedeki kazanın sesini duyan apartmanın güvenlik görevlisi sürücü Yılmaz ile araçta bulunan kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının otomobilden çıkarılmasına yardım etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yılmaz'ı ayakta tedavi etti, yaralı kadını da ambulansla hastaneye kaldırdı.