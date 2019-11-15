Ankara'da yediemin deposunda yer kalmadı, araçlar hurdaya döndü

'ARABALAR SATILMIYOR, ÇÜRÜYOR'

İcra ile satışa sunulan arabaların da çok geç satıldığını belirten Öner, "Bugün 100 bin TL değerinde olan araba 6 ay sonra 70 bine, 80 bine düşüyor. Hem mal sahibi zarar ediyor, hem devletimiz zarar ediyor. Düşünün 20 dönümlük bir arazideyiz ama burası bize yetmiyor. Gelen arabalar satılmıyor çünkü burada çürüyor. Şu anda plakasız motorlar geliyor. 5-6 yıl burada kalan motorlar var ama kimse gelip almıyor" diye konuştu.