Ankara'da yeni lezzet trendi: Ahtapot döner!
Simit levrek ve orkinos dönerinden sonra şimdi de ahtapot döneri çıktı. Döneriyle meşhur Ankara'da iki şef, ahtapottan döner takarak ilginç bir lezzete imza attı. Şefler sosyal medyada paylaştıkları videolarla da viral oldu.
Ankara'da deniz mahsulleri restoranı sahibi Faruk ve Mehmet Gezen kardeşler, menülerine ahtapot dönerini ekledi.
Restoranlarında Türk kültürüne ait yemekleri deniz ürünleri ile uyumlu hale getiren şef kardeşler, levrek şiş, simit levrek ve orkinos dönerinden sonra ahtapot döneri müşterilerin beğenisine sundu.