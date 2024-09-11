Ankara’da gece kreşi uygulaması başlıyor: Akşam 19.00’dan sabah 07.00’ye kadar hizmet verecek

Ankara’da gece çalışan ailelere destek olmak amacıyla yeni bir uygulama hayata geçti. Çankaya’da belediye, gece kreşi uygulaması başlattı. Uygulamayla birlikte 3-6 yaş arasındaki çocuklara 19.00-07.00 saatleri arasında hizmet verilecek. Kreşte, akşam yemeğinin yanı sıra çeşitli etkinliklere de yer verilecek.

Ankara’da gece kreşi uygulaması başlıyor: Akşam 19.00’dan sabah 07.00’ye kadar hizmet verecek - 1

Başkent Ankara’da gece çalışan aileler için gece kreşi uygulaması başlatıldı.

Uygulama Çankaya’da belediye tarafından hayata geçirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara’da gece kreşi uygulaması başlıyor: Akşam 19.00’dan sabah 07.00’ye kadar hizmet verecek - 2

Çankaya Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, gece kreşi, Maltepe Gündüz Bakımevi’nde pilot uygulama olarak hayata geçirildi.

Ankara’da gece kreşi uygulaması başlıyor: Akşam 19.00’dan sabah 07.00’ye kadar hizmet verecek - 3

Çankaya Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, gece kreşi, Maltepe Gündüz Bakımevi’nde pilot uygulama olarak hayata geçirildi.

Ankara’da gece kreşi uygulaması başlıyor: Akşam 19.00’dan sabah 07.00’ye kadar hizmet verecek - 4

AKŞAM 7’DEN SABAH 7’YE HİZMET VERECEK

Başkentte ilk kez yapılan uygulamayla 3-6 yaş arasındaki çocuklara 19.00-07.00 saatleri arasında hizmet verilecek.

Çocukların eğitimleri ve bakımları belediyenin uzman öğretmenlerince sağlanacak. Kreşte, akşam yemeğinin yanı sıra çeşitli etkinliklere de yer verilecek.

Gece kreşi, ailelerin talepleri doğrultusunda diğer mahallelerdeki kreşlerde de uygulanabilecek.
DAHA FAZLA GÖSTER