Ankara’da gece kreşi uygulaması başlıyor: Akşam 19.00’dan sabah 07.00’ye kadar hizmet verecek
Ankara’da gece çalışan ailelere destek olmak amacıyla yeni bir uygulama hayata geçti. Çankaya’da belediye, gece kreşi uygulaması başlattı. Uygulamayla birlikte 3-6 yaş arasındaki çocuklara 19.00-07.00 saatleri arasında hizmet verilecek. Kreşte, akşam yemeğinin yanı sıra çeşitli etkinliklere de yer verilecek.
Başkent Ankara’da gece çalışan aileler için gece kreşi uygulaması başlatıldı.Uygulama Çankaya’da belediye tarafından hayata geçirildi.