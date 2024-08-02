Ankara'daki esir takasının perde arkası: Adım adım operasyonun kodları
Milli İstihbarat Teşkilatı, son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. Operasyon, İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan en büyük takas operasyonu olarak tarihe geçti. Peki operasyon nasıl gerçekleşti, neden takas için Ankara seçildi? İşte adım adım, MİT arabuluculuğunda gerçekleşen operasyonun ayrıntıları…
Milli İstihbarat Teşkilatı koordinasyonunda gerçekleşen takas operasyonunun ayrıntıları belli oldu.
Süreç ABD, Rusya ve Almanya’nın Türkiye’den yardım istemesiyle başladı.