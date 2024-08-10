Ankara'daki kazadan yaralı kurtulan yolcu anlattı: Sivas'ta lastik patladı, içime doğmuştu
Ankara'da otobüsün üst geçidin ayağına çarpması sonucu meydana gelen 9 kişinin öldüğü kazada yaralanan yolculardan Batuhan Polat (18), Sivas'ta otobüsün lastiğinin patladığını belirterek, "Lastiği değiştirdiler. İçimize doğmuştu, kardeşimi uyardım" dedi.
Ankara-Eskişehir kara yolunun Polatlı Olukpınar köyü mevkinde dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait Çetin Karayel yönetimindeki 04 AAV 951 plakalı otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Otobüs, üst geçidin beton ayağına çarptı. Kazada şoför Çetin Karayel'in de aralarında olduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.