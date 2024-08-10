Ankara'daki kazadan yaralı kurtulan yolcu anlattı: Sivas'ta lastik patladı, içime doğmuştu

Batuhan Polat kaza anına ilişkin olarak da, "Kaza anında araba sağa sola doğru gitti. Ben uyuyordum, kadınların çığlıkları ile uyandım arabada. Sonra kaza sırasında araba bir yere çıktıktan sonra bayıldım. Kardeşimi korumaya çalışıyordum. Benim şu an iki ayağımda kırıklar ve çatlaklar var, pazartesi günü ameliyat olacağım" diye konuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)