Ankara'daki pitbull dehşetinin perde arkası. 1,5 ve 5 yaşındaki iki çocuğu yaraladı, sahibi yakalandı

Köpekle daha önce de karşılaştıklarını da ifade eden Öztürk, "Sürekli üstümüze zıplıyordu. Pençelerini üstümüze atıyordu. 1-2 kere Efe'nin üstüne atladı. Kız tutamıyor çünkü köpek sürüklüyor kızı. Daha önce başka kişilere de saldırdı. Birkaç kişiyi düşürmüş. Onların da şikayetleri var. Kız onlara küfretmiş. Tasmasını açıp, salıp onları ısırtmakla tehdit etmiş. Bu da kayıtlı olarak jandarmaya bildirilmiş." açıklamasında bulundu.