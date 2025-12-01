Ankara'daki pitbull dehşetinin perde arkası. 1,5 ve 5 yaşındaki iki çocuğu yaraladı, sahibi yakalandı
01.12.2025 14:29
DHA
Ankara'da 1,5 yaşındaki Efe ve 5 yaşındaki Doğa Öztürk kardeşlere saldırıp yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi yakalandı.Köpek ise belediye ekiplerince kontrol altına alınarak barınağa götürüldü.
Öztürk ailesi, dün pazar alışverişi yaptıktan sonra Etimesgut ilçesinde oturdukları apartmana döndü. Adem Öztürk, eşi Belkız Öztürk ve çocuklarını binanın önünde bıraktıktan sonra aracını otoparka götürdü.
Belkız Öztürk, çocuklarıyla birlikte asansörle dairelerinin bulunduğu kata çıktı. Bu sırada karşı komşusunun beslediği pitbull cinsi köpek, Efe ve Doğa Öztürk kardeşlere saldırdı.
Belkız Öztürk'ün çığlıkları üzerine komşularının yardımıyla çocuklar kurtarıldı. Yüzünden yaralanan Efe ve göğsünden yaralanan Doğa, Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Doğa, dün akşam taburcu olurken, Efe’nin ise tedavisi sürüyor.
Olayın ardından köpeğini kaçırdığı iddia edilen Tuğçe Ö.E. jandarma tarafından yakalandı. Pitbull cinsi köpeğe ise belediye ekipleri tarafından el konuldu ve hayvan barınağa götürüldü. Tuğçe Ö.E'nin jandarmada işlemleri sürüyor.
Öztürk kardeşlerin babası Adem Öztürk, köpeğin sahibi hakkında daha önce 12 şikayet olduğunu öğrendiklerini söyleyerek, "En ağır cezayı alsın istiyorum. Olaydan sonra bizim canımız yandı. Başkalarının canı yansın istemiyorum." dedi.
Köpekle daha önce de karşılaştıklarını da ifade eden Öztürk, "Sürekli üstümüze zıplıyordu. Pençelerini üstümüze atıyordu. 1-2 kere Efe'nin üstüne atladı. Kız tutamıyor çünkü köpek sürüklüyor kızı. Daha önce başka kişilere de saldırdı. Birkaç kişiyi düşürmüş. Onların da şikayetleri var. Kız onlara küfretmiş. Tasmasını açıp, salıp onları ısırtmakla tehdit etmiş. Bu da kayıtlı olarak jandarmaya bildirilmiş." açıklamasında bulundu.
"KIZIM GECE BOYU SAYIKLADI"
Adem Öztürk, kızının dün akşam taburcu olduğunu, oğlunun ise 3-4 gün tedavisinin süreceğini belirtti.
Öztürk, "Kızımı eve sokamadım. Apartmanın girişinde kaldı. Hastaneye gidiyorum, oğlumun yüzü parçalanmış. Ben onun yüzüne bakamıyorum. Bunlar dışarıda gezerse ben onun yüzüne hayatım boyunca bakamayacağım. O yüzden bunların en ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum. Kızım gece boyunca sayıkladı. Sabah kalktı, ağlamaya başladı. Bu olayı unutması çok zor olacak." diye konuştu.
"KAPIYI AÇTIM SALDIRDI"
Aynı apartmanda oturan Ömer Balcı, köpeğin daha önce kendisine de saldırdığını söyleyerek, "Sabah namazdan geldim. Kapıyı açtım, açar açmaz antreden köpeğin ipi uzun olunca geldi vurdu. Geri kapıdan kaçtım, kapının demirine vurdum kendimi. O zaman pek bir şeyim yoktu, ağrım yoktu. Jandarmaya gittim, mahkemeye verdim. Ben şikayetçi oldum, o da benden şikayetçi olmuş. Köpeğin buradan gitmesini istiyorum. Burada çoluğa çocuğa atlıyor. Torunum bu yüzden benim yanıma gelemiyor." dedi