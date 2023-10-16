Ankara’daki saldırı girişimi için Kayseri’de bin kişilik timle arazi taraması

18 FARKLI İLDEN BİN KİŞİLİK ÖZEL EKİP

Bölgeye 18 farklı ilden gönderilen aralarında Jandarma Komando Operasyon Tabur Komutanlığı (JOPER) ile Jandarma ve Polis Özel Harekatın da olduğu yaklaşık bin kişilik özel ekip, arazi tarama çalışmalarına katılıyor.