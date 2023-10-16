Ankara’daki saldırı girişimi için Kayseri’de bin kişilik timle arazi taraması
Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na yönelik gerçekleştirilen saldırı girişiminde, teröristlerin veteriner hekim Mikail Bozlağan’ı şehit edip, aracını çaldığı Kayseri’nin Develi ilçesinde bin kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor. Karada tarama yapan time, havadan da insansız hava araçları ile helikopterlerle destek veriliyor.
Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Yasama Yılı Açılışı’nın gerçekleştirileceği günün sabahında İçişleri Bakanlığı’na yönelik düzenlenen terör saldırısı girişimine ilişkin soruşturma sürüyor.