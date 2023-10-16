Ankara’daki saldırı girişimi için Kayseri’de bin kişilik timle arazi taraması

Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na yönelik gerçekleştirilen saldırı girişiminde, teröristlerin veteriner hekim Mikail Bozlağan’ı şehit edip, aracını çaldığı Kayseri’nin Develi ilçesinde bin kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor. Karada tarama yapan time, havadan da insansız hava araçları ile helikopterlerle destek veriliyor.

Ankara’daki saldırı girişimi için Kayseri’de bin kişilik timle arazi taraması - 1

Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Yasama Yılı Açılışı’nın gerçekleştirileceği günün sabahında İçişleri Bakanlığı’na yönelik düzenlenen terör saldırısı girişimine ilişkin soruşturma sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara’daki saldırı girişimi için Kayseri’de bin kişilik timle arazi taraması - 2

ARACI KAYSERİ'DE ÇALIP, VETERİNER TEKNİKERİNİ ŞEHİT ETMİŞLERDİ

Saldırı girişimini gerçekleştiren teröristlerin, bombalı eylemden bir gün önce Kayseri’nin Develi ilçesinde bir aracı çaldıkları tespit edilmişti.

Teröristlerin çaldığı aracın, veteriner hekim Mikail Bozlağan’a ait olduğu, Bozlağan’ın da teröristlerce şehit edildiği belirlenmişti.

Ankara’daki saldırı girişimi için Kayseri’de bin kişilik timle arazi taraması - 3

ARAZİ ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Güvenlik güçleri, Bozlağan’ın şehit edilmesinin ardından Develi’nin Avlağa ve Köseler mahalleleri ile ilçe genelindeki bazı noktalarda arazi tarama çalışması başlattı.

Ankara’daki saldırı girişimi için Kayseri’de bin kişilik timle arazi taraması - 4

İlçe genelinde jandarma ekipleri tarafından uygulama noktaları oluşturulurken, bölgeden geçen araçlar tek tek kontrol edilerek, sürücü ve yolcuların kimlik sorgulamaları yapılıyor.

Ankara’daki saldırı girişimi için Kayseri’de bin kişilik timle arazi taraması - 5

18 FARKLI İLDEN BİN KİŞİLİK ÖZEL EKİP

Bölgeye 18 farklı ilden gönderilen aralarında Jandarma Komando Operasyon Tabur Komutanlığı (JOPER) ile Jandarma ve Polis Özel Harekatın da olduğu yaklaşık bin kişilik özel ekip, arazi tarama çalışmalarına katılıyor.

Ankara’daki saldırı girişimi için Kayseri’de bin kişilik timle arazi taraması - 6

Bölgede tarama yapan özel timlere, havadan da insansız hava araçları ve helikopterlerle destek veriliyor.

Ankara’daki saldırı girişimi için Kayseri’de bin kişilik timle arazi taraması - 7
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