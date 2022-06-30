Ankara'daki sel can aldı: Bir ölü, bir kayıp

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ankara Valisi Şahin, kentte yaşanan sağanak sonrası meydana gelen su baskını nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kayıp ihbarı yapılan bir kişi için de arama çalışması başlatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 30.06.2022 - 19:29 | Son Güncelleme : 30.06.2022 - 21:10

Ankara'daki sel can aldı: Bir ölü, bir kayıp - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan 'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Ankara'daki sel can aldı: Bir ölü, bir kayıp - 2

Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Ankara'daki sel can aldı: Bir ölü, bir kayıp - 3

Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suda sürüklendi. Bazı bölgelerde ise araçlar yolda kalarak suya gömüldü. 

Ankara'daki sel can aldı: Bir ölü, bir kayıp - 4

Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.

Ankara'daki sel can aldı: Bir ölü, bir kayıp - 5

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de su tahliye etmek için çalışma başlattı

Ankara'daki sel can aldı: Bir ölü, bir kayıp - 6

SU BASKININDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte yaşanan sağanak sonrası meydana gelen su baskını nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ankara'daki sel can aldı: Bir ölü, bir kayıp - 7

Vali Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Daire eksi 1'de olduğu için oraya tamamen sular dolmuş. Orada hayatını kaybetti vatandaşımız. Buraya ekipler en kısa sürede intikal edip, gerekli çabayı gösterdiler. Ama maalesef üzücü sonuç, bir genç kızımız vefat etti. Mevcut eksi 1'in üzerindeki kota kadar, yani üst katın yarısına kadar su çıkmış. Binanın arka tarafından ani su baskını olmuş. Yardım istediğinde su belli bir seviyeyi geçmiş"

Ankara'daki sel can aldı: Bir ölü, bir kayıp - 8

KAYIP KİŞİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, “Ankara Keçiören’de, saat 17 civarındaki yoğun yağış sonucunda su baskınına uğrayan bir eve ulaşıldığında, bir kişinin hayatını kaybetmiş olduğu anlaşılmıştır. Kayıp olan bir kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir. Başımız sağ olsun" dedi.

Ankara'daki sel can aldı: Bir ölü, bir kayıp - 9
Ankara'daki sel can aldı: Bir ölü, bir kayıp - 10
Ankara'daki sel can aldı: Bir ölü, bir kayıp - 11
Ankara'daki sel can aldı: Bir ölü, bir kayıp - 12
Ankara'daki sel can aldı: Bir ölü, bir kayıp - 13
Ankara'daki sel can aldı: Bir ölü, bir kayıp - 14

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