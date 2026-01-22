Ankara'daki uçak kazasında ön kaza kırım raporu: Uçak bir bütün halinde ve hızla tepeye çarptı, infilak etti

Ön raporda, "Uçak, bin 252 metre yükseklikteki tepeye, motorlar çalışır vaziyette yüksek hızda bir bütün olarak çarpmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Uçağın motorlarının çarpma anında çalışır vaziyette olduğu aktarılan raporda, "Çarpmanın şiddetine bağlı olarak kinetik enerjinin kayalık alanda absorbe edilmemesi nedeniyle uçak infilak etmiş, bu nedenle enkaz küçük parçalar halinde 150 bin metrekarelik alana dağılmıştır." ifadeleri kullanıldı.