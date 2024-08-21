Ankara’daki yangın Bolu’ya sıçradı: Yangınla ilgili 1 kişi gözaltında

Başkent Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan yangın Bolu’nun Gerede ilçesine sıçradı. Bölgedeki şiddetli rüzgarın geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle bölgede iki köy tahliye edildi. Alevlerle mücadele gece boyunca sürerken, yeni günün ilk ışıklarında küle dönen alanlar havadan görüntülendi. İkinci gününe giren yangında alevler kontrol altına alındı. Yangınla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara’daki yangın Bolu’ya sıçradı: Yangınla ilgili 1 kişi gözaltında - 1

Başkent Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başlayıp Bolu’nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili olarak 1 şüpheli Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara’daki yangın Bolu’ya sıçradı: Yangınla ilgili 1 kişi gözaltında - 2

Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde otluk alanda çıkan ve Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için çalışma yürütüldü.

Ankara’daki yangın Bolu’ya sıçradı: Yangınla ilgili 1 kişi gözaltında - 3

Alevleri söndürme çalışmalarına 4 helikopter 23 arazöz ile 158 araç ve iş makinesi destek verdi.

Ankara’daki yangın Bolu’ya sıçradı: Yangınla ilgili 1 kişi gözaltında - 4

Bölgede görev yapan 561 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale gerçekleştirildi.

Ankara’daki yangın Bolu’ya sıçradı: Yangınla ilgili 1 kişi gözaltında - 5

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Ankara’daki yangın Bolu’ya sıçradı: Yangınla ilgili 1 kişi gözaltında - 6

Açıklamada, "Bolu Gerede'de meydana gelen yangın, gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yeşil vatan için mücadele eden kahramanlarımıza, bize destek veren tüm kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Ankara’daki yangın Bolu’ya sıçradı: Yangınla ilgili 1 kişi gözaltında - 7

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle dün, Demirler ve Kavacık köylerinde başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelli bireyler olmak üzere 123 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Ankara’daki yangın Bolu’ya sıçradı: Yangınla ilgili 1 kişi gözaltında - 8

Alevlere müdahalenin sabaha kadar sürdüğü bölgede yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte yanan geniş alanlar havadan görüntülendi.

Ankara’daki yangın Bolu’ya sıçradı: Yangınla ilgili 1 kişi gözaltında - 9

Yüzlerce futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alanın küle döndüğü görüldü.

Ankara’daki yangın Bolu’ya sıçradı: Yangınla ilgili 1 kişi gözaltında - 10

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Ankara’daki yangın Bolu’ya sıçradı: Yangınla ilgili 1 kişi gözaltında - 11

AFYONKARAHİSAR'DA ORMAN YANGINI

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü.

Akharım beldesi yakınlarında dün çıkan yangına, 2 uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 2 kepçe, 22 arazöz, 15 itfaiye ve 108 personel desteğiyle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü.

Yangınla ilgili Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 2 kişi, ifadelerinin ardından bırakıldı.

Ankara’daki yangın Bolu’ya sıçradı: Yangınla ilgili 1 kişi gözaltında - 12

İZMİR'DE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Deliömerler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi.

Ekipler sarp arazide etkili olan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışma yürüttü.

Yangın kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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