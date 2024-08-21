Ankara’daki yangın Bolu’ya sıçradı: Yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı
Başkent Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan yangın Bolu’nun Gerede ilçesine sıçradı. Bölgedeki şiddetli rüzgarın geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle bölgede iki köy tahliye edildi. Alevlerle mücadele gece boyunca sürerken, yeni günün ilk ışıklarında küle dönen alanlar havadan görüntülendi. İkinci gününe giren yangında alevler kontrol altına alındı. Yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Başkent Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başlayıp Bolu’nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili olarak 1 şüpheli Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.
Adliyeye sev edilen şüpheli, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, taksirle orman yangınına neden olma suçundan tutuklandı.