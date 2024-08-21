Ankara’daki yangın Bolu’ya sıçradı: Yüzlerce futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü
Başkent Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan yangın Bolu’nun Gerede ilçesine sıçradı. Bölgedeki şiddetli rüzgarın geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle bölgede iki köy tahliye edildi. Alevlerle mücadele gece boyunca sürerken, yeni günün ilk ışıklarında küle dönen alanlar havadan görüntülendi. İkinci gününe giren yangında alevler kontrol altına alındı.
Başkent Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başlayıp Bolu’nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.