Ankara'dan 99 gençle yola çıkan Zafer Treni Afyonkarahisar'a geldi

Milletvekili Yağcı, burada yaptığı konuşmada, milli mücadelenin 100. yılını kutladıkları, idrak ettikleri bu yıllarda 100 yıllık vefa ve 100 yıllık farkındalık projesi çerçevesinde Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 yılında ilk seferini trenle yaptığı bir anlayışı milli mücadelenin odak noktalarını ziyaret ettiklerini söyledi.