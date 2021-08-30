Ankara'dan 99 gençle yola çıkan Zafer Treni Afyonkarahisar'a geldi

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 30.08.2021 - 08:59
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında milli mücadelenin duraklarını ziyaret edecek Zafer Treni, Afyonkarahisar'a geldi.
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile 99 genci taşıyan treni, Afyonkarahisar Tren Gar'ında, Vali Vekili Mehmet Keklik, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan karşıladı.
Milletvekili Yağcı, burada yaptığı konuşmada, milli mücadelenin 100. yılını kutladıkları, idrak ettikleri bu yıllarda 100 yıllık vefa ve 100 yıllık farkındalık projesi çerçevesinde Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 yılında ilk seferini trenle yaptığı bir anlayışı milli mücadelenin odak noktalarını ziyaret ettiklerini söyledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Cumhuriyet ilan edildikten sonra 1924 yılında Atatürk yanında eşiyle beraber bu trende buraya kadar gelip hatta Dumlupınar'da temelini attığı anıtın temsili gelişini yaptıklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından gençler, trenden inip otobüslere binerek Kocatepe'ye hareket etti. Kocatepe'de sabah ezanının okunmasının ardından namaz kılındı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Piyade Yüzbaşı Barış Dinç, araziyi tanıtarak harekatı anlattı.