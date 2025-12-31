Ankaralı Necla'dan Trump'a dava. "ABD Başkanı benim babam"
31.12.2025 16:42
DHA
Biyolojik babasının ABD Başkanı Donald Trump olduğunu öne süren 55 yaşındaki Necla Özmen'in iddiası mahkemeden döndü. Karara itiraz eden kadın Trump'tan DNA testi ve görüşme talep ediyor.
Ankaralı Necla babasının Donald Trump olduğunu iddia etti, mahkeme ise davanın reddine karar verdi.
Mahkeme kararına itiraz eden genç kadın, babasını öğrenmek istiyor.
Necla Özmen, biyolojik babasının ABD Başkanı Donald John Trump olduğunu ileri sürerek, Ankara 27'nci Aile Mahkemesi'nde 25 Eylül'de babalık davası açtı.
Özmen, dava dilekçesinde, 1970 doğumlu olduğunu, nüfusta Satı ve Dursun Özmen'in çocuğu olarak göründüğünü belirtti. Necla Özmen, Dursun Özmen'in 2009 yılında vefat ettiğini, kendisini büyüten Satı Özmen'in 2017 yılında gerçeği kendisine anlattığını ifade etti.
TRUMP'LA YASAK AŞK İDDİASI
Necla Özmen Satı Özmen'in, hastanede ölü bebek dünyaya getirdiğini, aynı anda doğum yapan ve o dönem yasak ilişki sonucu Trump'tan hamile kaldığını söyleyen Sophia isimli kadının dünyaya getirdiği bebeği ise kendisine verdiğini anlattığını ileri sürdü. Necla Özmen, babasının tespit edilmesi için DNA testi yapılması talebinde bulundu.
“SOMUT HERHANGİ BİR DELİLE DAYANMIYOR”
Mahkeme ise 10 Ekim tarihli kararında davanın reddine karar verdi. Kararda, davacının dava dilekçesinde somut herhangi bir delili bulunmamasına rağmen Trump'ın babası olduğunu iddia ettiği belirtildi.
Dava dilekçesinin uygun olmadığı, dilekçedeki eksikliğin usuli değil, esasa ilişkin eksiklik olduğu, mahkemenin bu hususta eksikliği gidermek üzere süre vermesinin de mümkün olmadığı belirtildi. Mahkemece, usulüne uygun şekilde ileri sürülmeyen ve dayanılmayan vakıa ve delillerle yargılama yapılamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verildi.
MAHKEME KARARINA İTİRAZ ETTİ
Necla Özmen, kararı istinafa götürdüğünü ayrıca ABD Büyükelçiliği ve ABD'deki mahkemelere de dilekçe gönderdiğini söyledi.
Kendisin nüfuslarına kaydeden aileye veren kadının Sophia olduğunu ileri sürerek, "Beni, Sophia isimli ABD vatandaşı olan kişi dünyaya getirdikten sonra bırakmış. Babam NATO’da görevli olduğu için orada tanışmışlar zannederim. 2017 senesinde haberlerde görünce, beni büyüten anne gösterdi Trump'ı. ‘Bu kişi senin baban’ dedi. Öz annem teslim ederken resmini göstermiş. Babamın kim olduğunu ve bilgilerini beni büyüten anneye vermiş." dedi ve Trump'tan DNA testi istediğini ifade etti.
"TRUMP'IN BENİMLE KONUŞMASINI İSTERİM"
ABD Başkanı'nın iyi bir baba olduğuna inandığını da belirten genç kadın, "Kendisine bilerek ya da bilmeyerek herhangi bir sıkıntı vermek istemiyorum. Sadece babam olup olmadığın bilmek istiyorum. Benimle konuşmasını isterim." dedi.