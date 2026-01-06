Ankara'nın 10 ilçesinde gece saatlerine kadar su kesintisi yaşanacak: Birçok ilçede 14 saat sürecek (6 Ocak 2025 ASKİ su kesintisi)

Akyurt, Mamak, Pursaklar, Yenimahalle ve Etimesgut gibi ilçelerde bugün gece saatlerine kadar kuraklık nedeniyle su kesintisi sürecek. Ankara'da devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarının üzerinde artan yük sonucunda birçok ilçede su kesintisi 14 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?

İşte 6 Ocak 2026 tarihli ASKİ su kesintisi programı;