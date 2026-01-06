Ankara'nın 10 ilçesinde gece saatlerine kadar su kesintisi yaşanacak: Birçok ilçede 14 saat sürecek (6 Ocak 2025 ASKİ su kesintisi)
06.01.2026 13:33
NTV - Haber Merkezi
Ankara'da günlerdir su kesintileri yaşamaya devam eden vatandaşlar, 6 Ocak tarihli ASKİ su kesintisi programını sorguluyor. Ankara'nın 10 ilçesinde birçok mahallede bugün gece saatlerine kadar su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Birçok ilçede ise kesinti 14 saate kadar sürecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte 6 Ocak ASKİ su kesintisi listesi.
Anadolu Ajansı
Akyurt, Mamak, Pursaklar, Yenimahalle ve Etimesgut gibi ilçelerde bugün gece saatlerine kadar kuraklık nedeniyle su kesintisi sürecek. Ankara'da devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarının üzerinde artan yük sonucunda birçok ilçede su kesintisi 14 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?
İşte 6 Ocak 2026 tarihli ASKİ su kesintisi programı;
