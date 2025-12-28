Ankara'nın 11 ilçesinde su kesintisi: Yarın sabaha kadar sürecek (28 Aralık 2025 ASKİ su kesintisi programı)
28.12.2025 15:21
Son Güncelleme: 28.12.2025 15:27
Deniz Ogan
Ankara'da oturan ve yaşadıkları ilçe ve mahallelerde su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 28 Aralık tarihli ASKİ su kesintisi programını araştırıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 28 Aralık tarihli su kesintisi programını resmi sitesi üzerinden yayımladı. Ankara'nın birçok ilçesinde yer alan mahallelerde bugün uzun süreli su kesintileri yaşanacak. Bazı ilçe ve mahallelerde ise kesinti 14 saate kadar sürecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte 28 Aralık ASKİ su kesintisi listesi.
iStockPhoto
Akyurt, Keçiören, Yenimahalle ve Çankaya gibi ilçelerde bugün belirli saatlere kadar su kesintisi yaşanacak. Ankara'da devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarının azalması sonucunda birçok ilçede su kesintileri 14 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?
İşte 28 Aralık 2025 tarihli ASKİ su kesintisi programı;
