Ankara'nın 11 ilçesinde su kesintisi: Gece saatlerine kadar su kesintisi yaşanacak (5 Ocak 2025 ASKİ su kesintisi programı)
05.01.2026 16:59
NTV - Haber Merkezi
Ankara'da oturdukları semtlerde su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 5 Ocak tarihli ASKİ su kesintisi programını araştırmaya başladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 5 Ocak tarihli su kesintisi programını resmi internet sayfası üzerinden yayımladı. Ankara'nın 11 ilçesinde yer alan birçok mahallede bugün gece saatlerine kadar su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Birçok ilçede ise kesinti 14 saate kadar sürecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte 5 Ocak ASKİ su kesintisi listesi.
iStockPhoto
Akyurt, Altındağ, Pursaklar, Gölbaşı, Etimesgut ve Çankaya gibi ilçelerde bugün gece saatlerine kadar kuraklık nedeniyle su kesintisi sürecek. Ankara'da devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarının üzerinde artan yük sonucunda birçok ilçede su kesintisi 14 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?
İşte 5 Ocak 2026 tarihli ASKİ su kesintisi programı;
