Ankara'nın 12 ilçesinde uzun süreli kesintisi yaşanacak: 15 saat sürecek (8 Ocak 2026 ASKİ su kesintisi programı)

Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Kahramankazan Merkez D2 depo seviyelerinin yoğun kullanım ve depoya gelen hatta elektrik arızası nedeni ile seviye düşüklüğü yaşanmaktadır Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve susuzluk yaşanacaktır. Bu kapsamda; Tarih: 08.01.2026 saat 08:30 - 08.01.2026 23:00 e kadar vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.



Etkilenen Yerler: Aydın mah ,İmrendi mah alt kotlar Selpa san Dağyaka 614 cad baglı sokaklar Saray küme evleri Tusaş Çan içi Atom cad Saray mahallesi…