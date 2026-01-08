Ankara'nın 12 ilçesinde uzun süreli kesintisi yaşanacak: 15 saat sürecek (8 Ocak 2026 ASKİ su kesintisi programı)
08.01.2026 12:05
Birkan Erol
Ankara'da yaşayan ve oturdukları semtlerde su kesintilerine maruz kalan vatandaşlar, 8 Ocak tarihli ASKİ su kesintisi programını sorguluyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 8 Ocak tarihli su kesintisi programını paylaştı. Ankara'nın 12 ilçesinde birçok ilçe ve mahallede bugün gece 12 sularına kadar su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Birçok ilçede ise kesinti 14-15 saate kadar sürecek. Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte 8 Ocak ASKİ su kesintisi listesi.
Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Kazan, Polatlı ve Mamak gibi ilçelerde bugün gece saatlerine su kaynaklarını korumak amacıyla su kesintisi sürecek. Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarının üzerinde artan yük sonucunda birçok ilçede su kesintisi 14-15 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?
İşte 8 Ocak 2026 tarihli ASKİ su kesintisi programı;
Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 08.01.2026 tarihinde Perşembe günü 09.00–21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Uygulamadan Etkilenecek Bölgeler: 30 Ağustos Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Süvari mahallesi, Alsancak mahallesi, Piyade Mahallesi, Elvan Mahallesi, Topçu Mahallesi, Ahi Mesut Mahallesi, Ayyıldız Mahallesi, Oğuzlar Mahallesi, Atakent Mahallesi, Etiler Mahallesi, Bağlıca Mahallesi, Yeni Bağlıca Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Atayurt Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Orhun Mahallesi, Şehitali Mahallesi, Fatih Sultan Mahallesi, Erler Mahallesi Barajlardaki doluluk oranımız yüzde 1.03'dür. Tasarruf şart. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle, su temin sistemlerimizde zaman zaman geçici aksaklıklar yaşanabilmektedir. Bu kapsamda; 08 Ocak 2026 saat 09.00 ile 08 Ocak 2026 saat 23.00 arasında, Ballıkpınar, Hacılar, Hacıhasan,Hacımuratlı,Yavrucuk,Gökçehöyük, İkizce, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu Mahalleleri ve Karşıyaka Mahallesi bir kısmı zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Su verilmeye başlanmasının ardından, özellikle yüksek kotlara ulaşım süreci biraz zaman alacaktır. Çamlıdere Barajı su alma yapısında yürütülen kapasite artırıcı çalışmalar ise aralıksız sürmekte olup,birkaç gün içinde tamamlanması planlanmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte benzer aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz.
Etkilenen Yerler: Ballıkpınar, Hacılar, Hacıhasan,Hacımuratlı,Yavrucuk,Gökçehöyük, İkizce, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu Mahalleleri ve Karşıyaka Mahallesi bir kısmı zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.
Etkilenen Yerler: Basın Evleri Alt Kotları, Kamil Ocak Mahallesi Alt Kotları, Gümüşdere Mahallesi, 📍 Uygulamadan Etkilenecek Bölgeler Kavacık Subayevleri Alt Kotları, Yeşiltepe Mahallesi ve Şenyuva Mahallesi Üst Kotları, Yayla Mahallesi Porsuk Caddesi İle 1436 Sokak arası, Atapark Mahallesi, Ufuktepe Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Kanuni Mahallesi, Bademlik Mahallesi, Hisar Mahallesi, Kafkas Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi ve Kösrelik Mahallesi.
Suyun üst kotlara ulaşma saati: 23:30 Detay: Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan çalışma sebebiyle Mamak ilçesi P7 Pompa İstasyonunda oluşan enerji kesintisinden dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Akdere, Abidinpaşa, Şafaktepe, Demirlibahçe, Saimekadın, Mehtap, Kartaltepe, Balkiraz, Peyami Sefa, Aşık Veysel, Kazım Orbay, Kutlu, Mutlu, General Zeki Doğan, Türközü, Yukarı İmrahor, Tuzluçayır, Şahintepe, Şirintepe, Fahri Korutürk, Şehit Cengiz Topel, Cengizhan, Ege, Akşemsettin, Duralialıç, Zirvekent, Çağlayan, Misket, Boğaziçi Mahalleleri
Akyurt bölgesinde, su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanmakta olan kontrollü su yönetimi mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda, 08 Ocak 2026 Perşembe günü 00.00 – 09.00 saatleri arasında, bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü nedeniyle yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.
Etkilenen Yerler: Akyurt Yıldırım Mahallesi, Beyazıt Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi, Timurhan Mahallesi, Galaba Mahallesi, Cücük Mahallesi, Büğdüz, Balıkhisar Sanayi Bölgesi, Güzelhisar Sanayi Bölgesi, Şehler Sanayi Bölgesi, Sarcalar Mahallesi ve Sanayi Bölgesi etkilenmektedir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Kahramankazan Merkez D2 depo seviyelerinin yoğun kullanım ve depoya gelen hatta elektrik arızası nedeni ile seviye düşüklüğü yaşanmaktadır Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve susuzluk yaşanacaktır. Bu kapsamda; Tarih: 08.01.2026 saat 08:30 - 08.01.2026 23:00 e kadar vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Aydın mah ,İmrendi mah alt kotlar Selpa san Dağyaka 614 cad baglı sokaklar Saray küme evleri Tusaş Çan içi Atom cad Saray mahallesi…
Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 8 Ocak 2026 Perşembe günü 09.00–21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Barajlardaki doluluk oranımız yüzde 1.03’dür. Tasarruf şart. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Konutkent mahallesi alt kotları, Yaşamkent mahallesi üst kotları, Beytepe mahallesi alt kotları, Üniversiteliler mahallesi üst kotları,Birlik,Kırkkonaklar, Sancak, Yıldızevler mahalleleri
Etkilenen Yerler: Türkkonut, Ahmet Taner Kışlalı mahallesi bir kısmı, Mutlukent, Çayyolu, Beytepe mahallesi alt kotları, Alacaatlı mahallesi alt kotları, Dodurga, Üniversiteliler mahallesi alt kotları, İşçi Blokları, Kızılırmak, Çiğdem, Sögütözü, Mustafa Kemal,Çukurambar mahalleleri.
Etkilenen Yerler: Büyük Kayaş, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Dutluk, Üreğil, Yeşilbayır, Şahap Gürler Mahaleleri Barajlardaki doluluk oranımız yüzde 1.03’dür. Tasarruf şart. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 8 Ocak 2026 Perşembe günü 10.00–23:55 saatleri arasında planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Barajlardaki doluluk oranımız yüzde 1.03'dür. Tasarruf şart. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Ayyıldız Mahallesi Merkez Mahallesi alt kotlar Yunus Emre Mahallesi alt kotlar Fatih Mahallesi alt kotlar Mimar Sinan Mahallesi alt kotlar
Etkilenen Yerler: Ayyıldız Mahallesi Merkez Mahallesi alt kotlar Yunus Emre Mahallesi alt kotlar Fatih Mahallesi alt kotlar Mimar Sinan Mahallesi alt kotlar
Arıza Tarihi: 08.01.2026 09:10 Tamir Tarihi: 08..01.2026 19:00 Değerli abonelerimiz Mehmet Akif mahallesi Bir Bölümüne Sarıyer caddesinde bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 09:00 ile 19:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Mehmet akif bir bölümü
Değerli abonelerimiz,Çankaya İlçesi,Kırkkonaklar,Birlik mahallesine,600'lük İçme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle, 08.Ocak.2026 saat-07:25 ile 08.Ocak.2026 saat- 14.00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Kırkkonaklar mahallesi,Birlik mahallesi
Etkilenen Yerler: Yıldıztepe Mahallesi,Güneşevler Mahallesi
Etkilenen Yerler: Karacaören Mahallesi