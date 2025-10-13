Ankara'nın 4 ilçesinde (Gölbaşı, Polatlı, Çankaya, Etimesgut) su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 13 Ekim 2025 tarihinde Gölbaşı, Polatlı, Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. ASKİ’den yapılan açıklamada, kesintilerin bakım-onarım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği bildirildi.