Ankara'nın 4 ilçesinde su kesintisi (Çankaya, Polatlı, Mamak, Akyurt): Sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi programı
Ankara'nın 4 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) programına göre, Çankaya, Polatlı, Mamak, Akyurt ilçelerine su verilemeyecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) planlı su kesintisi programı, 4 ilçede yaşanan su kesintisi nedeniyle gündeme geldi. Çankaya, Polatlı, Mamak, Akyurt ilçelerine iebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle su verilemiyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar programın ayrıntılarını araştırıyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?
ASKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI 7 TEMMUZ