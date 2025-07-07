Ankara'nın 4 ilçesinde su kesintisi (Çankaya, Polatlı, Mamak, Akyurt): Sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi programı

Ankara'nın 4 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) programına göre, Çankaya, Polatlı, Mamak, Akyurt ilçelerine su verilemeyecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Ankara'nın 4 ilçesinde su kesintisi (Çankaya, Polatlı, Mamak, Akyurt): Sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi programı - 1

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) planlı su kesintisi programı, 4 ilçede yaşanan su kesintisi nedeniyle gündeme geldi. Çankaya, Polatlı, Mamak, Akyurt ilçelerine iebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle su verilemiyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar programın ayrıntılarını araştırıyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?


ASKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI 7 TEMMUZ

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara'nın 4 ilçesinde su kesintisi (Çankaya, Polatlı, Mamak, Akyurt): Sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi programı - 2
Ankara'nın 4 ilçesinde su kesintisi (Çankaya, Polatlı, Mamak, Akyurt): Sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi programı - 3
Ankara'nın 4 ilçesinde su kesintisi (Çankaya, Polatlı, Mamak, Akyurt): Sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi programı - 4
DAHA FAZLA GÖSTER