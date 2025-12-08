Ankara'nın 6 ilçesinde su kesintisi başladı. Akşama kadar sürecek (8 Aralık 2025 ASKİ su kesintisi programı)

08.12.2025 12:52

NTV - Haber Merkezi

Ankara'da yaşayan ve ikamet ettikleri mahalle ve ilçelerde su kesintilerine maruz kalan vatandaşlar, 8 Aralık 2025 Pazartesi tarihli su kesintisi programını sorguluyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 8 Aralık tarihli içme suyu hattından oluşan arıza ve tahliye hattı üzerinde bulunan çelik boru arızasından dolayı birçok ilçede su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Birçok ilçede su kesintileri 8-9 saate kadar sürecek.

Anadolu Ajansı

Etimesgut, Kazan, Çankaya gibi ilçelerde bugün belirli saatlere kadar su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Polatlı ilçesinde ise su kesintileri 9 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?

 

İşte 8 Aralık 2025 tarihli ASKİ su kesintisi programı;

