Ankara'nın 6 ilçesinde su kesintisi başladı. Akşama kadar sürecek (8 Aralık 2025 ASKİ su kesintisi programı)

Ankara'da yaşayan ve ikamet ettikleri mahalle ve ilçelerde su kesintilerine maruz kalan vatandaşlar, 8 Aralık 2025 Pazartesi tarihli su kesintisi programını sorguluyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 8 Aralık tarihli içme suyu hattından oluşan arıza ve tahliye hattı üzerinde bulunan çelik boru arızasından dolayı birçok ilçede su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Birçok ilçede su kesintileri 8-9 saate kadar sürecek.