Ankara'nın 7 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (ASKİ 6 Ekim su kesintisi programı)

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Çankaya, Elmadağ, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Altındağ ilçelerindeki bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını uygulanacağını duyurdu. ASKİ'den yapılan açıklamada, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen sorun nedeniyle dönüşümlü su kesintisinin uygulandığı hatırlatıldı.