Ankara'nın 7 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (ASKİ 6 Ekim su kesintisi programı)
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 6 Ekim 2025 Pazartesi günü Etimesgut, Çankaya, Elmadağ, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Altındağ ilçelerinde planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintinin, bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar sürebileceği bildirildi. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Çankaya, Elmadağ, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Altındağ ilçelerindeki bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını uygulanacağını duyurdu. ASKİ'den yapılan açıklamada, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen sorun nedeniyle dönüşümlü su kesintisinin uygulandığı hatırlatıldı.