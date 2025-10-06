Ankara'nın 7 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (ASKİ 6 Ekim su kesintisi programı)

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 6 Ekim 2025 Pazartesi günü Etimesgut, Çankaya, Elmadağ, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Altındağ ilçelerinde planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintinin, bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar sürebileceği bildirildi. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Çankaya, Elmadağ, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Altındağ  ilçelerindeki bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını uygulanacağını duyurdu. ASKİ'den yapılan açıklamada, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen sorun nedeniyle dönüşümlü su kesintisinin uygulandığı hatırlatıldı.

29 EKİM'DEN BU YANA SÜRÜYOR

Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu kentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

DOĞAL KAYNAK SULARINDAN GİDERMEYE ÇALIŞIYORLAR

Kent genelindeki su kesintilerinden etkilenen ilçelerden Mamak'ta da vatandaşlar, su ihtiyacını Dostlar Mahallesi'nde bulunan doğal kaynak suyu çeşmesinden gidermeye çalışıyor. Evlerine içme suyu götürmek için sıraya girenler, çeşmede uzun kuyruklar oluşturuyor.


6 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMININ AYRINTILARI

