Ankara'nın 8 ilçesinde su kesintisi: 17 saat su kesintisi yaşanacak (29 Aralık 2025 ASKİ su kesintisi programı)
29.12.2025 16:26
Birkan Erol
Ankara'da ikamet ettikleri ilçelerde su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 29 Aralık tarihli ASKİ su kesintisi programını araştırıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 29 Aralık tarihli su kesintisi programını resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Ankara'nın 8 ilçesinde yer alan mahallelerde bugün uzun süreli su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Bir ilçede bulunan mahallelerde ise kesinti 17 saate kadar sürecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte 29 Aralık ASKİ su kesintisi listesi.
iStockPhoto
Mamak, Kalecik ve Çankaya gibi ilçelerde bugün belirli saatlere kadar su kesintisi yaşanmaya devam edecek. Ankara'da devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarının üzerinde artan yük sonucunda bir ilçede su kesintisi 17 saate kadar sürecek. Diğer ilçelerde de kesintiler uzun süreli olacak. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?
İşte 29 Aralık 2025 tarihli ASKİ su kesintisi programı;
