Ankara'nın 8 ilçesinde su kesintisi: 17 saat su kesintisi yaşanacak (29 Aralık 2025 ASKİ su kesintisi programı)

Mamak, Kalecik ve Çankaya gibi ilçelerde bugün belirli saatlere kadar su kesintisi yaşanmaya devam edecek. Ankara'da devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarının üzerinde artan yük sonucunda bir ilçede su kesintisi 17 saate kadar sürecek. Diğer ilçelerde de kesintiler uzun süreli olacak. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?

İşte 29 Aralık 2025 tarihli ASKİ su kesintisi programı;