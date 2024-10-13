Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü: Birinci Meclis'te törenle kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü: Birinci Meclis'te törenle kutlandı - 1

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü.

Ulus'taki Birinci Meclis'e gelişlerinde seğmenler karşıladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü: Birinci Meclis'te törenle kutlandı - 2

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, Türk milletinin istiklal mücadelesinde tarihi bir rol üstelenen ve Cumhuriyet'e uzanan yola ev sahipliği yapan Ankara'nın, başkent oluşunun 101. yıl dönümünü tebrik etti.

Ankara'nın kaderinin, Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişiyle değiştiğini belirten Şahin, "Anadolu'da Milli Mücadele'nin başladığı günlerde çorak, bakımsız, dar sokaklı, küçük bir şehir olan Ankara, gelişme ve ilerleme mücadelesiyle hızla kalkınmıştır. Ankara, Cumhuriyet'in beşiği olarak Türkiye'nin muasır medeniyetine önderlik etmiştir." ifadelerini kullandı.

Bugün Ankara'nın, 1,5 milyon öğrencisiyle eğitim alanında da başkent konumunda olduğunu belirten Vali Şahin, "25 ilçeden oluşan Ankara, teknoparkların, üniversitelerin, sanayi bölgelerinin, üst düzey bürokrasinin, siyasetin ve uluslararası kurumların yoğunlaştığı bir şehirdir." dedi.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü: Birinci Meclis'te törenle kutlandı - 3

Vali Şahin, tüm bu özelliklerin başkent Ankara'yı ekonomik, sosyal ve beşeri sermaye bakımından güçlü, kültürel değerlerin korunduğu bir şehir yaptığını belirterek, "Ankara, bundan sonra da ülkenin gelişmesinde ve demokrasinin güçlenmesinde öncü rolünü sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, canını feda eden şehitler ve ebediyete irtihal eden gazileri saygıyla anarak, rahmet diledi.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü: Birinci Meclis'te törenle kutlandı - 4

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ankara'nın 23 Nisan 1920'de millet iradesinin simgesi, bağımsızlık ve özgürlüğün nişanesi olduğunu söyledi.

Yavaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cesur arkadaşları, bağımsızlık özlemlerini haykırdılar. Bugün bizler de onların mirasına sahip çıkmanın, kutsal emaneti korumanın sorumluluğunu duyuyoruz. Ankara, yalnızca bir başkent değil, Anadolu'nun kalbinde filizlenen umutların, dayanışmanın güçlendiği ve aziz milletimizin kucaklaştığı yerdir. Geçmişin izlerini taşıyan her sokak, her meydan bize büyük bir sorumluluk yüklüyor." dedi.

Mansur Yavaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Ankara'nın başkent olmasında emeği geçen tüm devlet adamları ve aziz şehitleri rahmetle anarak, "Yaşasın Ankara, yaşasın Cumhuriyet." dedi.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü: Birinci Meclis'te törenle kutlandı - 5

Konuşmaların ardından protokol, Birinci Meclis önünden Ankara Kalesi'ne kadar kortej halinde gösteri yapan seğmenleri selamladı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü: Birinci Meclis'te törenle kutlandı - 6
Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü: Birinci Meclis'te törenle kutlandı - 7
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