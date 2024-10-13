Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü: Birinci Meclis'te törenle kutlandı

Vali Şahin, tüm bu özelliklerin başkent Ankara'yı ekonomik, sosyal ve beşeri sermaye bakımından güçlü, kültürel değerlerin korunduğu bir şehir yaptığını belirterek, "Ankara, bundan sonra da ülkenin gelişmesinde ve demokrasinin güçlenmesinde öncü rolünü sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, canını feda eden şehitler ve ebediyete irtihal eden gazileri saygıyla anarak, rahmet diledi.