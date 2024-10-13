Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü: Birinci Meclis'te törenle kutlandı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, Türk milletinin istiklal mücadelesinde tarihi bir rol üstelenen ve Cumhuriyet'e uzanan yola ev sahipliği yapan Ankara'nın, başkent oluşunun 101. yıl dönümünü tebrik etti.
Ankara'nın kaderinin, Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişiyle değiştiğini belirten Şahin, "Anadolu'da Milli Mücadele'nin başladığı günlerde çorak, bakımsız, dar sokaklı, küçük bir şehir olan Ankara, gelişme ve ilerleme mücadelesiyle hızla kalkınmıştır. Ankara, Cumhuriyet'in beşiği olarak Türkiye'nin muasır medeniyetine önderlik etmiştir." ifadelerini kullandı.
Bugün Ankara'nın, 1,5 milyon öğrencisiyle eğitim alanında da başkent konumunda olduğunu belirten Vali Şahin, "25 ilçeden oluşan Ankara, teknoparkların, üniversitelerin, sanayi bölgelerinin, üst düzey bürokrasinin, siyasetin ve uluslararası kurumların yoğunlaştığı bir şehirdir." dedi.