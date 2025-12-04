Ankara'nın birçok ilçesinde 9 saat su kesintisi yaşanacak (4 Aralık 2025 ASKİ su kesintisi programı)

Arıza Tarihi: 4.12.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 4.12.2025 18:00:00



Detay: Sayın abonelerimiz, Mevsimsel kuraklık nedeniyle Barajlarımızdaki su kaynaklarımızda yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde su kesintileri yapılacaktır. Kesintilerin etkilerini en aza indirmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür eder, suyun daha verimli kullanılmasının önemini hatırlatırız.Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.



Etkilenen Yerler: Balıkhisar Mahallesinin bir kısmı - Büğdüz Mahallesi Sanayi Bölgesi bir kısmı -Güzelhisar Mahallesi Sanayi Bölgesi bir kısmı-Çınar Mahallesi Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.