Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi: 13 saat su kesintisi yaşanacak (4 Ocak 2026 ASKİ su kesintisi programı)

Ankara'da yaşayan ve oturdukları ilçe ve mahallelerde su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 4 Ocak tarihli ASKİ su kesintisi programını sorgulamaya başladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 4 Ocak tarihli su kesintisi programını resmi kanalları üzerinden yayımladı. Ankara'nın birçok ilçesinde yer alan mahallelerde bugün uzun süreli su kesintileri yaşanmaya devam edecek. 2 ilçede bulunan mahallelerde ise kesinti 13 saate kadar sürecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte 4 Ocak ASKİ su kesintisi listesi.