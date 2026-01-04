Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi: 13 saat su kesintisi yaşanacak (4 Ocak 2026 ASKİ su kesintisi programı)
Ankara'da yaşayan ve oturdukları ilçe ve mahallelerde su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 4 Ocak tarihli ASKİ su kesintisi programını sorgulamaya başladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 4 Ocak tarihli su kesintisi programını resmi kanalları üzerinden yayımladı. Ankara'nın birçok ilçesinde yer alan mahallelerde bugün uzun süreli su kesintileri yaşanmaya devam edecek. 2 ilçede bulunan mahallelerde ise kesinti 13 saate kadar sürecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte 4 Ocak ASKİ su kesintisi listesi.
Yenimahalle, Pursaklar, Gölbaşı gibi ilçelerde bugün gece saatlerine kadar su kesintisi yaşanmaya devam edecek. Ankara'da devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarının üzerinde artan yük sonucunda 2 ilçede su kesintisi 13 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?
İşte 4 Ocak 2026 tarihli ASKİ su kesintisi programı;
