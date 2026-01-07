Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi: 15 saat su kesintisi yaşanacak, gece yarısına kadar sürecek (7 Ocak ASKİ su kesintisi listesi)

Elmadağ, Pursaklar, Keçiören, Kazan, Çankaya ve Sincan gibi ilçelerde bugün gece saatlerine kadar kuraklık nedeniyle su kesintisi sürecek. Ankara'da su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam ediyor. Bugün ise kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarının üzerinde artan yük sonucunda birçok ilçede su kesintisi 15 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?