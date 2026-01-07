Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi: 15 saat su kesintisi yaşanacak, gece yarısına kadar sürecek (7 Ocak ASKİ su kesintisi listesi)
07.01.2026 10:00
NTV - Haber Merkezi
Ankara'da yaşadıkları ilçe ve mahallelerde su kesintileri yaşamaya devam eden vatandaşlar, 7 Ocak tarihli ASKİ su kesintisi programını araştırmaya başladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 7 Ocak Çarşamba günü uygulanacak su kesintisi programını resmi internet sayfası üzerinden yayımladı. Ankara'nın birçok ilçesinde yer alan mahallelerde bugün gece yarısına kadar su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Birçok ilçede ise kesinti 15 saate kadar sürecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte 7 Ocak ASKİ su kesintisi listesi.
Elmadağ, Pursaklar, Keçiören, Kazan, Çankaya ve Sincan gibi ilçelerde bugün gece saatlerine kadar kuraklık nedeniyle su kesintisi sürecek. Ankara'da su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam ediyor. Bugün ise kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarının üzerinde artan yük sonucunda birçok ilçede su kesintisi 15 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?
ÇANKAYA VE SİNCAN'DA 12 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAK
ASKİ'den yapılan paylaşımda, su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetiminin, mevcut koşullar nedeniyle devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, bugün saat 09.00-21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü ve yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabileceği vurgulandı.
İşte 7 Ocak 2026 tarihli ASKİ su kesintisi programı;
ÇANKAYA
"Çankaya ilçesi: Anıttepe, Balgat, Bahçelievler, Cumhuriyet, Devlet, Emek, Fidanlık, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet, Namıkkemal, Seyranbağları, Tınaztepe, Yukarı Bahçelievler, Yücetepe, Akpınar, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Barbaros, Bayraktar, Boztepe, Cevizlidere, Ehlibeyt, Esatoğlu, Gaziosmanpaşa, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Huzur, İlkadım, İlker, Keklikpınarı, Malazgirt, Metin Akkuş, Murat, Mürsel Uluç, Oğuzlar, Osman Temiz, Sokullu Mehmet Paşa, Yukarı Öveçler, 100. Yıl.
SİNCAN
Sincan ilçesi: Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osman Paşa, Fatih, Osmaniye, Mevlana, Törekent, Gökçek, Saraycık, Malazgirt, Ertuğrul Gazi, Osmanlı, Tandoğan, Yeni Çimşit, Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk, Ahi Evran, İstasyon, Plevne, Akşemsettin, Pınarbaşı, Polatlar, 29 Ekim, Mustafa Kemal, Menderes, Çoğlu, Adalet, Fevzi Çakmak, Tatlar, Polatlar (Anadolu OSB), Dökümcüler İhtisas OSB, Alcı, Malıköy, Yenihisar, Çokören, Beyobası."