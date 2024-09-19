Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi: Elmadağ ve Pursaklar'da sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, Ankara'nın 4 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Çalışmalardan dolayı Ankara'da yer alan bazı mahallelerde su kesintisi saatler bulacak. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, 19 Eylül tarihli programı inceliyor. Peki, Elmadağ ve Pursaklar'da sular ne zaman gelecek?







ANKARA SU KESİNTİSİ PROGRAMI