Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak (3 Aralık ASKİ su kesintisi programı)
03.12.2025 09:53
Son Güncelleme: 03.12.2025 10:14
Tuğba Öztürk
Ankara'da ikamet eden ve yaşadıkları bölgelerde meydana gelen su kesintileri nedeniyle vatandaşlar, 3 Aralık 2025 Çarşamba tarihli su kesintisi programını sorguluyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 3 Aralık tarihli su kaynaklarında yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım kapsamında toplam 7 ilçede su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Bazı yerlerde ise su kesintileri akşam saatlerine kadar sürecek.
Anadolu Ajansı
Altındağ, Etimesgut gibi ilçelerde dün kesilen suların ardından bugün belirli saatlere kadar su verilemeyecek. Toplam 19 saat boyunca su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?
İşte 3 Aralık 2025 tarihli ASKİ su kesintisi programı;
