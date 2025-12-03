Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak (3 Aralık ASKİ su kesintisi programı)

Ankara'da ikamet eden ve yaşadıkları bölgelerde meydana gelen su kesintileri nedeniyle vatandaşlar, 3 Aralık 2025 Çarşamba tarihli su kesintisi programını sorguluyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 3 Aralık tarihli su kaynaklarında yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım kapsamında toplam 7 ilçede su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Bazı yerlerde ise su kesintileri akşam saatlerine kadar sürecek.