Ankara'nın caddeleri göle döndü
Anadolu Ajansı
Ankara'da kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
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Toplu taşıma araçları ve otomobillerinde sağanak ve doluya yakalanan başkentliler zor anlar yaşadı.
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Yağış nedeniyle, başta Akay, Hipodrum, Çetin Emeç Polis Evi Kavşağı alt geçitleri olmak üzere çok sayıda alt geçidi ve tüneli su bastı.
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Bir önceki yağışta mahsur kalanların ekipler tarafından kurtarıldığı Akay Altgeçidi’nde bildik manzaralar yaşandı. Otomobiller alt geçitten güçlükle yol aldı.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler su birikintilerinin tahliyesi için vidanjörlerle çalışma yaptı.
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Emniyet güçleri, su basan alt geçitlerin bulunduğu bölgelerde yolu trafiğe kapattı.
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Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollarda, su birikintilerinin tahliyesi için rögar kapakları açıldı.
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Su birikintisi nedeniyle arıza yapan bazı araçlar, itilerek yol kenarına çekildi.
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Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bazı vatandaşlar, suların tahliyesi sırasında belediye ekiplerine yardım etti.
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