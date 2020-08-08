Ankara'nın 'Gökkuşağı Tepeleri'

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yer alan ’Kız Tepesi Tabiat Anıtı’ kırmızı, kahverengi, gri ve sarı tonlarına sahip toprak yapısıyla görülmeye değer görüntüler oluşturuyor. Kız Tepesi Tabiat Anıtı önünde yer alan Nallıhan Kuş Cenneti, gerek her mevsim barındırdığı kuş topluluklarıyla, gerekse jeolojik değerleriyle doğa fotoğrafçılığı ve kuş gözlemcileri için ideal ortam sunarken gölün arkasında yükselen 10 milyon yıl önce oluşmuş rengarenk tepeler, renk cümbüşüyle misafirlerinin gözünü kamaştırırken bölgenin turizm potansiyeline zenginlik katıyor.

İHA 08.08.2020 - 11:00

Ankara'nın 'Gökkuşağı Tepeleri' - 1
Ankara’da, 10 milyon yıl önce oluşan "Gökkuşağı Tepeleri" görselliği ve renk cümbüşüyle vatandaşları kendine hayran bırakıyor.
Ankara'nın 'Gökkuşağı Tepeleri' - 2
Ankara'nın Gökkuşağı Tepeleri'nden fotoğraflar...
Ankara'nın 'Gökkuşağı Tepeleri' - 3
Ankara'nın 'Gökkuşağı Tepeleri' - 4
Ankara'nın 'Gökkuşağı Tepeleri' - 5
Ankara'nın 'Gökkuşağı Tepeleri' - 6
Ankara'nın 'Gökkuşağı Tepeleri' - 7
Ankara'nın 'Gökkuşağı Tepeleri' - 8
Ankara'nın 'Gökkuşağı Tepeleri' - 9
Ankara'nın 'Gökkuşağı Tepeleri' - 10
Ankara'nın 'Gökkuşağı Tepeleri' - 11
Ankara'nın 'Gökkuşağı Tepeleri' - 12
Ankara'nın 'Gökkuşağı Tepeleri' - 13
Ankara'nın 'Gökkuşağı Tepeleri' - 14

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