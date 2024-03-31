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Ankara'nın ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde?

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gitti. Yayın yasağının kalkmasının ardından ilk sonuçlar açıklandı. Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Güdül, Haymana, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar, Yenimahalle, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan, Kahramankazan, Akyurt, Etimesgut, Evren ve Pursaklar'da seçim sonuçlarında son durum ne? İşte Ankara'nın ilçelerinde seçim sonuçları...

Ankara'nın ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde? - 1

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları açıklandı.

İşte Ankara'nın ilçelerinde son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara'nın ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde? - 2

Akyurt Seçim Sonuçları 2024
Altındağ Seçim Sonuçları 2024
Ayaş Seçim Sonuçları 2024

Ankara'nın ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde? - 3

Bala Seçim Sonuçları 2024
Beypazarı Seçim Sonuçları 2024
Çamlıdere Seçim Sonuçları 2024

Ankara'nın ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde? - 4

Çankaya Seçim Sonuçları 2024
Etimesgut Seçim Sonuçları 2024
Elmadağ Seçim Sonuçları 2024

Ankara'nın ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde? - 5

Çubuk Seçim Sonuçları 2024
Evren Seçim Sonuçları 2024
Gölbaşı Seçim Sonuçları 2024

Ankara'nın ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde? - 6

Güdül Seçim Sonuçları 2024
Haymana Seçim Sonuçları 2024
Kahramankazan Seçim Sonuçları 2024

Ankara'nın ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde? - 7

Kalecik Seçim Sonuçları 2024
Keçiören Seçim Sonuçları 2024
Kızılcahamam Seçim Sonuçları 2024

Ankara'nın ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde? - 8

Mamak Seçim Sonuçları 2024
Nallıhan Seçim Sonuçları 2024
Polatlı Seçim Sonuçları 2024

Ankara'nın ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde? - 9

Pursaklar Seçim Sonuçları 2024
Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları 2024
Sincan Seçim Sonuçları 2024
Yenimahalle Seçim Sonuçları 2024"

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