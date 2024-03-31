Ankara'nın ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde?
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gitti. Yayın yasağının kalkmasının ardından ilk sonuçlar açıklandı. Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Güdül, Haymana, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar, Yenimahalle, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan, Kahramankazan, Akyurt, Etimesgut, Evren ve Pursaklar'da seçim sonuçlarında son durum ne? İşte Ankara'nın ilçelerinde seçim sonuçları...
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları açıklandı.
İşte Ankara'nın ilçelerinde son durum...