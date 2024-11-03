Ankara'nın yeşil altını dünya markası yolunda

PAZAR PAYI ARTIYOR

Türkiye'nin her yerine satış yaptıkları bilgisini veren Demirbaş, şöyle konuştu:



"Yurt dışına da satışını yaptığımız Çubuk turşumuzun pazar payı her geçen gün artıyor. Turşumuz, Türkiye'deki sofraların yanı sıra aralarında ABD, Rusya, Suudi Arabistan, Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre, İngiltere'nin de olduğu 15 ülkenin vazgeçilmezi haline geldi. Hedefimiz, Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki bütün ülkelerin sofralarında Çubuk turşusunun yerini alması ve dünya markası haline gelmesidir."



Demirbaş, turşu üretiminin yüzde 80'inin salatalıktan yapıldığına dikkati çekerek, bu ürünü lahana, domates, patlıcan turşularının takip ettiğini bildirdi.