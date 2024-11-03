Ankara'nın yeşil altını dünya markası yolunda
Ankara'nın Çubuk ilçesinde hazırlanan ve "yeşil altın" olarak nitelendirilen turşular, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında sofraları lezzetlendiriyor. Üretilen turşular ABD, Rusya, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere'nin de olduğu 15 ülkeye ihraç ediliyor. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk turşusunun dünya markası haline gelmesini istediklerini söyledi.
Verimli ve düz tarım arazileri nedeniyle İç Anadolu'nun Çukurovası olarak bilinen Ankara'nın Çubuk ilçesi turşusuyla dünyanın birçok yerinde tanınıyor.
İlçeyle adeta özdeşleşen Çubuk turşusu, belediye ve Ankara Kalkınma Ajansı ortaklığında kurulan Çubuk Ev Tipi Turşu Üretim Tesisi'nde üretiliyor. Yaz aylarında üretimi yapılan Çubuk turşusu, sonbahar ve kış döneminde raflarda yerini alarak, alıcılara sunuluyor.