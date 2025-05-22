Ankara'ya metrobüs mü geliyor? Ankara metrobüs güzergahı belli mi, ne zaman geliyor?

Ankara'da metrobüs çalışmaları başladı. 25 metre uzunluğundaki metrobüslerle Ankara'da trafiği azaltmak ve ulaşımda kaliteyi artırmak amaçlanıyor. Yeni nesil metrobüslerin çift körüklü, yüksek kapasiteli olduğu bildirildi. EGO Genel Müdürlüğü şehir içi toplu taşımayı güçlendirmek adına hayata geçecek metrobüs sisteminin güzergahlarını da paylaştı. Metrobüsler ne zaman sefere başlayacak, durakları neler?

Ankara'ya metrobüs mü geliyor? Ankara metrobüs güzergahı belli mi, ne zaman geliyor? - 1

Metrobüs sistemi Ankara'da da uygulamaya konuyor. EGO'dan yapılan açıklamada yeni nesil ve modern teknolojiyle donatılmış metrobüslerde en az 270 yolcu taşınabilecek. 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesi olacak. İşte, Ankara metrobüs güzergahları...

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Ankara'ya metrobüs mü geliyor? Ankara metrobüs güzergahı belli mi, ne zaman geliyor? - 2

ANKARA'YA METROBÜS NE ZAMAN GELECEK?

EGO Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, ihale süreci devam eden metrobüslerden biri ile test sürücü başladı. Tamamen hizmete alınmasına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ayrıca EGO personellerine kapsamlı eğitimler verilmeye başlandı. Böylece sürüclerin bakım, arıza ve araçların etkin kullanımı konusunda uzmanlaşması sağlanacak.

Ankara'ya metrobüs mü geliyor? Ankara metrobüs güzergahı belli mi, ne zaman geliyor? - 3

ANKARA METROBÜS GÜZERGAHLARI

Hizmet vermesi planlanan üç güzergah:

Yenikent-Ulus-Karapürçek

-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Protokol Yolu-Konya Yolu-Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü)

-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Ovacık Mahallesi-Etlik Caddesi-Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü)

Ankara'ya metrobüs mü geliyor? Ankara metrobüs güzergahı belli mi, ne zaman geliyor? - 4

Yeni nesil metrobüsler çevreci, yüksek performanslı bir ulaşım sağlıyor. Tam otomatik şanzıman, klimalı sürücü ve yolcu kabinleri, USB şarj noktaları, yolcu bilgilendirme ekranları, dijital hat tabelaları, kamera destekli yan aynalar, yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri gibi özelliklere sahipler.

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