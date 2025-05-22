Ankara'ya metrobüs mü geliyor? Ankara metrobüs güzergahı belli mi, ne zaman geliyor?

ANKARA'YA METROBÜS NE ZAMAN GELECEK?

EGO Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, ihale süreci devam eden metrobüslerden biri ile test sürücü başladı. Tamamen hizmete alınmasına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.



Ayrıca EGO personellerine kapsamlı eğitimler verilmeye başlandı. Böylece sürüclerin bakım, arıza ve araçların etkin kullanımı konusunda uzmanlaşması sağlanacak.