Ankara'ye metrobüs mü geliyor? Ankara metrobüs güzergahı belli mi, ne zaman geliyor?
Ankara'ya metrobüs çalışmaları başladı. 25 metre uzunluğundaki metrobüslerle Ankara'da trafiği azaltmak ve ulaşımda kaliteyi artırmak amaçlanıyor. Yeni nesil metrobüslerin çift körüklü, yüksek kapasiteli olduğu bildirildi. EGO Genel Müdürlüğü şehir içi toplu taşımayı güçlendirmek adına hayata geçecek metrobüs sisteminin güzergahlarını da paylaştı. Metrobüsler ne zaman sefere başlayacak, durakları neler?
Metrobüs sistemi Ankara'da da uygulamaya konuyor. EGO'dan yapılan açıklamada yeni nesil ve modern teknolojiyle donatılmış metrobüslerde en az 270 yolcu taşınabilecek. 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesi olacak. İşte, Ankara metrobüs güzergahları...