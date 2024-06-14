Ankara’yı sağanak ve dolu vurdu: Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi, araçlar ilerleyemedi

Ankara’da sıcak hava yerini yağışlı havaya bıraktı. Başkentte aniden bastıran dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yayalar otobüs duraklarına sığınırken, bazı araçlarda hasar oluştu. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı, yerini yağmura bırakırken kentteki bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Ankara’yı sağanak ve dolu vurdu: Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi, araçlar ilerleyemedi - 1

Başkent Ankara’da hafta başından itibaren etkili olan aşırı sıcaklar, bugün yerini yağışlı havaya bıraktı.

Şehir merkezinde saat 15.00 sıralarından itibaren havanın serinlemesiyle birlikte sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda Ankara’da etkili sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı.

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Ankara’yı sağanak ve dolu vurdu: Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi, araçlar ilerleyemedi - 2

Aniden bastıran dolu, dışarıda bulunan vatandaşları zor durumda bıraktı.

Yayalar balkon altları, otobüs durakları gibi üstü kapalı yerlere sığınarak dolu tanelerinden korunmaya çalıştı.
Ankara’yı sağanak ve dolu vurdu: Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi, araçlar ilerleyemedi - 3

Trafikteki sürücüler de araçlarını durdurup, yağışın sona ermesini bekledi.

Ankara’yı sağanak ve dolu vurdu: Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi, araçlar ilerleyemedi - 4

Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi’nde misket büyüklüğündeki dolu taneleri, kısa sürede zeminin beyaza bürünmesine neden oldu.

Ankara’yı sağanak ve dolu vurdu: Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi, araçlar ilerleyemedi - 5

Ayrıca dolunun şiddeti ile bazı araçların kaportalarında küçük çaplı hasar oluştu.

Kimi sürücüler branda ve battaniye gibi örtülerle araçlarında önlem almaya çalıştı.

Ankara’yı sağanak ve dolu vurdu: Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi, araçlar ilerleyemedi - 6

Yaklaşık 15 dakika süren doludan sonra sağanak devam etti.

Ankara’yı sağanak ve dolu vurdu: Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi, araçlar ilerleyemedi - 7

Belediye ekipleri, kent genelinde su baskınlarına karşı önlemlerini artırdı.

Ankara’yı sağanak ve dolu vurdu: Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi, araçlar ilerleyemedi - 8
Ankara’yı sağanak ve dolu vurdu: Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi, araçlar ilerleyemedi - 9
Ankara’yı sağanak ve dolu vurdu: Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi, araçlar ilerleyemedi - 10
Ankara’yı sağanak ve dolu vurdu: Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi, araçlar ilerleyemedi - 11
Ankara’yı sağanak ve dolu vurdu: Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi, araçlar ilerleyemedi - 12
Ankara’yı sağanak ve dolu vurdu: Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi, araçlar ilerleyemedi - 13
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