Ankara’yı sağanak ve dolu vurdu: Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi, araçlar ilerleyemedi
Ankara’da sıcak hava yerini yağışlı havaya bıraktı. Başkentte aniden bastıran dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yayalar otobüs duraklarına sığınırken, bazı araçlarda hasar oluştu. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı, yerini yağmura bırakırken kentteki bazı caddelerde su birikintileri oluştu.
Başkent Ankara’da hafta başından itibaren etkili olan aşırı sıcaklar, bugün yerini yağışlı havaya bıraktı.
Şehir merkezinde saat 15.00 sıralarından itibaren havanın serinlemesiyle birlikte sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda Ankara’da etkili sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı.