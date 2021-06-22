Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı

Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sincan'da bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı 22.06.2021 - 17:58 | Son Güncelleme : 22.06.2021 - 17:59

Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 1
Başkentte öğle saatlerinden sonra başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 2

BAZI CADDELER SUYLA DOLDU

Yağmurla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 3
Çankaya, Sincan, Etimesgut'ta alt geçitler suyla doldu. Sanayi sitesindeki bazı oto tamir atölyelerini su bastı.
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 4

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Araçlar suyla dolan yollarda güçlükle ilerledi. Bazı araçlar yolda kaldı.
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 5
Tıkanan rögarlar belediye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla açıldı.
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 6
Belediye ekiplerinin su basan ilçelerdeki tahliye çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 7

BAZI EVLERİ SU BASTI

Yoğun yağışın etkili olduğu Çankaya ve Sincan ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 8

APARTMANIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Sincan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu evler su altında kaldı.
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 9
Ankara'dan sağanak manzaraları...
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 10
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 11
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 12
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 13
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 14
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 15
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 16
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 17
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 18
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 19
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 20
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 21
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 22
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 23
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 24
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 25
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 26
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 27
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 28
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 29
Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı - 30

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