Ankara'yı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı

Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sincan'da bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Başkentte öğle saatlerinden sonra başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çankaya, Sincan, Etimesgut'ta alt geçitler suyla doldu. Sanayi sitesindeki bazı oto tamir atölyelerini su bastı. Araçlar suyla dolan yollarda güçlükle ilerledi. Bazı araçlar yolda kaldı. Tıkanan rögarlar belediye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla açıldı. Belediye ekiplerinin su basan ilçelerdeki tahliye çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yoğun yağışın etkili olduğu Çankaya ve Sincan ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sincan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu evler su altında kaldı. Ankara'dan sağanak manzaraları...