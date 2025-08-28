Anlamlı ve resimli cuma mesajları: En güzel, farklı seçenekleri ile dualı cuma mesajları ve sözleri

Kainatın tüm güzelliklerinin birleştiği bu mübarek Cuma gününde, Allah'tan gönlünüzdeki tüm sıkıntıları gidermesini, yüzünüzü güldürmesini ve geleceğinizi aydınlatmasını diliyorum. Her anınızın, bir önceki andan daha hayırlı ve bereketli olması dileğiyle, Cumanız mübarek olsun.



Ya Rabbi, bu mübarek Cuma gününde tüm sıkıntılarımızı gider, kalplerimize ferahlık ver. Dualarımızı kabul buyur ve bizi doğru yoldan ayırma. Hayırlı Cumalar.



Allah'ım, bugün ettiğimiz tüm dualarımızı, dilediğimiz tüm dileklerimizi kabul eyle. Sağlık, huzur ve bereket dolu bir hafta nasip et. Cumanız mübarek olsun.