Anlamlı ve resimli cuma mesajları: En güzel, farklı seçenekleri ile dualı cuma mesajları ve sözleri
Hayırlı cumalar. Ellerin semaya açıldığı ve duaların geri çevrilmediği mübarek Cuma gününde rahmet yağıyor. İslam alemi, haftanın en anlamlı günü cumaya erişmenin huzuru ve mutluluğu ile dualar ve şükürler ediyor. Cuma günlerinin hayrı ve huzurunu ''Cuma mesajları'' sayesinde sevdiklerinizle paylaşın. Ayetli, dualı ve resimli seçenekleri ile akraba, aile, arkadaş demeden çevrenizdekilerin cuma gününü tebrik edin. Birbirinden özel ve şık cuma mesajları iletilmek üzere hazır.
İslam dünyasının en hayırlı zamanlarından cuma günü, haftanın faziletli günlerindendir. Bol bol duaların edildiği cuma da aynı zamanda Müminler camilerde soluk alır. Öğle ezanı ile camilerde cuma namazı idrak edilir. Cuma namazlarından önce, yakınlarınızla bu mübarek günün güzelliğine ortak olun. Dualı cuma mesajları aracılığıyla, sevdiklerinize dualarınızda yer verin. İşte, farklı, yepyeni cuma kutlama ve tebrik mesajları...